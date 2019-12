Dattilo, che colpo! In arrivo Domenico Bettini

Il Dattilo si regala un gran colpo di mercato. In giornata sarà ufficializzato Domenico Bettini, forte esterno offensivo. Bettini, classe 1989, arriva dalla D, dal Corigliano dove non ha raccolto alcuna presenza in questo primo scorcio di stagione. L’attaccante non è nuovo ad esperienze in Sicilia: nato a Vercelli, ha cominciato nella ex C2 nel 2008/09 proprio nella Pro. Poi un lungo girovagare tra Serie D ed Eccellenza. Nel Dicembre 2016 ecco l’approdo nel Mazara; dopo un anno esatto veste la maglia dell’Acr Messina. Nella stagione 2018/19 torna tra i professionisti dove colleziona 16 presenze nella Cavese e trovando anche un gol.

Una carriera di tutto rispetto e adesso la nuova avventura a Dattilo. Il giocatore, già a disposizione della gara di domani contro la Cephaledium, è già arrivato nei giorni scorsi ma per alcuni cavilli burocratici l’ufficialità sarà resa nota a …









