Clamoroso in Tribunale: il giudice legge la sentenza, ma prima doveva parlare la difesa…

Per la serie “Ah, non è Lercio”. In un tribunale un giudice ha letto la sentenza di un processo, ma si è dimentica che ancora dove esserci l’arringa della difesa. Un errore clamoroso, che sembra presagire involontariamente una prossima riforma del processo penale, magari, in cui, come piace ai Cinque Stelle, per avere un processo più veloce il giudice potrà emettere sentenza (ovviamente, di colpevolezza…) senza aver ascoltato la difesa.

Nel caso accaduto in Piemonte, il tribunale aveva già deciso. Undici anni, da infliggere a un padre, accusato di violenza sessuale nei confronti della figlia. E così, mercoledì, quando la corte è entrata in aula, ha pronunciato la sentenza. Peccato però che la difesa non avesse ancora discusso. Stupore, incredulità. E quando l’avvocato ha fatto presente il fatto, il presidente Roberto Amerio ha stracciato la sentenza, per poi decidere di astenersi. E’ …









