Castelvetrano: i Carabinieri eseguono due arresti per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Nella giornata di giovedì 19 dicembre 2019, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per i reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale, FUGARDO Rocco, cl.93, disoccupato, gravato da precedenti di polizia e CIRILLO Daniele, cl.94 e disoccupato, entrambi residenti in Castelvetrano.

L’intervento è stato compiuto dai militari a seguito di richiesta pervenuta tramite la locale Centrale Operativa, poiché in un bar di Castelvetrano, i due uomini molestavano le persone presenti nel locale rendendo impossibile l’attività degli esercenti.

Alla vista dei Carabinieri, i due giovani, alla rituale richiesta di fornire i propri documenti, non solo mostravano insofferenza, rifiutandosi di indicare le proprie generalità, ma si scagliavano violentemente contro di essi. La professionalità dei militari consentiva, non senza difficoltà, di immobilizzare i …









