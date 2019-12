Castelvetrano. Concerto dell’indirizzo musicale all’insegna del vero significato del Natale

CASTELVETRANO – Grandiosa esibizione del coro e dell’orchestra V.Pappalardo il 19 Dicembre presso la Chiesa di S.Lucia, non solo per la bravura di coristi ed orchestrali magistralmente guidati dai docenti Clemente, Federico, Lentini e Zancana, ma anche perché nel corso della manifestazione sono stati inviati messaggi di elevato valore civile, di cui gli alunni devono essere portatori per la società del futuro. Richiami al valore della parola e della musica latori di ideali eccelsi quali legalità, rispetto dell’ambiente e della vita, sulla scorta degli esempi dei grandi uomini della nostra storia, frutto delle riflessioni degli alunni Kevin Di Maio e Giorgia Sciuto.

Eccellenti le esibizioni delle soliste Anna Elena Accardie Andrea Cristina Aramescu che con la loro voce hanno raggiunto i cuori e le menti di tutti i presenti.

Guest star la mezzosoprano Chiara Messina, ex alunna dell’ indirizzo musicale nella …









Leggi la notizia completa