Castellammare, l’organico viene raccolto solo il giovedì

Il sindaco Nicola Rizzo e l’assessore all’Ambiente Vincenzo Abate di Castellammare del Golfo informano che «al momento l’organico sarà raccolto solo il giovedì, poiché l’unico impianto disponibile per il conferimento, riceve la frazione umida una sola a volta a settimana».

Il prossimo turno di raccolta dell’organico è previsto giovedì il 26 dicembre.

«Anche nelle prossime settimane bisogna esporre l’umido solo il giovedì e non in altre giornate –sottolineano il sindaco Nicola Rizzo e l’assessore all’Ambiente Vincenzo Abate- Stiamo cercando un sito alternativo e qualora ci fosse possibilità di conferire in altre giornate lo comunicheremo tempestivamente».



La raccolta prosegue regolarmente per le altre tipologie di rifiuti, cioè indifferianzato, plastica, carta, vetro e lattine











