Castellammare, l’amministrazione ha incontrato i cittadini

Un pozzo a Scopello ed uno in città, la manutenzione delle strade interne ed esterne e del verde pubblico, il nuovo servizio rifiuti e la videosorveglianza contemporaneamente all’avvio del centro comunale di raccolta, l’illuminazione, la mobilità sostenibile, il randagismo, progetti per la ristrutturazione di edifici pubblici, potenziamento delle politiche turistiche e destagionalizzazione, la programmazione culturale con enti e fondazioni quali le Orestiadi ed il parco archeologico di Segesta…

Sono alcuni degli aspetti, estremamente riassunti, della programmazione in itinere presentata dal sindaco Nicola Rizzo che, dopo aver parlato di quanto fatto su più settori (acqua, rifiuti, viabilità, porto, depuratore, servizi sociali, turismo, cultura, riorganizzazione degli uffici, scuola, servizi sociali, ambiente, beni confiscati alla mafia tra gli argomenti trattati …) nel corso dell’incontro con la cittadinanza al castello arabo normanno, non ha solo tracciato il bilancio di quanto portato avanti …









