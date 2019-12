Campobello. La Polstato arresta incensurato mazarese per detenzione ai fini di spaccio

Perquisizioni domiciliari e controlli anche a “Mazara Due”

Nella mattinata di venerdì 20 dicembre 2019, la Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, con l’ausilio delle unità Cinofile della Polizia di Stato,ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un uomo mazarese di 48 anni, residente da tempo a Campobello di Mazara, B. F..

Gli investigatori, da diverso tempo, tenevano d’occhio l’uomo, che vive in una villa non lontana dal centro storico campobellese, in una porzione territorio ad alta intensità abitativa e caratterizzata da un labirintico intrecciarsi di strade. Nonostante le difficoltà operative connesse all’impianto urbanistico, gli agenti del Commissariato di P.S. riuscivano ad appostarsi in zona e, senza essere notati, riuscivano ad entrare all’interno, sorprendendo l’ …









