Campobello di Mazara. Carabinieri individuano discarica abusiva: sequestrata l’area e denunciato il proprietario

Nella giornata del 19 dicembre c.a. i Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale – Centro Anticrimine Natura di Palermo – nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto del degrado urbano ed ambientale, hanno denunciato in stato di libertà per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, B.M. cl.78, già gravato da precedenti di polizia.

I militari hanno scoperto, infatti, che l’uomo aveva realizzato una discarica abusiva su un terreno di circa 600 mq., sito in Campobello di Mazara, nella quale era stata depositata una notevole quantità di rifiuti di varia tipologia, speciali ed urbani, pericolosi e non, prevalentemente composta da elettrodomestici fuori uso, sfabbricidi, lastre di eternit e suppellettili vari.

Tutti i rifiuti risultavano abbandonati sul fondo naturale del terreno, non impermeabilizzato, e quindi, senza alcuna precauzione per evitare eventuali









