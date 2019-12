Calcio e inclusione. L’FC Paceco tessera Davide Abbate, ragazzo sordo

Calcio e inclusione. Una bella pagina di sport tutto nostrano e poco importa se si tratta di Terza Categoria. Molto spesso troppo impegnati a discutere di un fallo non fischiato, sfottò che vanno oltre la decenza: la storia di calcio arriva dal “basso”, dalla Terza Categoria, appunto. Perché l’FC Paceco si rinforza e dal mercato svincolati arriva Davide Abbate, ragazzo sordo. Freschezza, voglia di mettersi in gioco: Davide ha 21 anni e può ricoprire diversi ruoli offensivi, in grado di proporsi come esterno alto in entrambe le fasce e come prima punta.

Un impegno a 360° gradi, quello promosso dal Paceco del Presidente Mazzara e quello dello stesso Abbate che sin da piccolo altro non ha voluto se non che giocare a pallone, cominciando a muovere i primi passi nel Città di Trapani fino ai Giovanissimi regionali. Il passaggio alla Riviera Marmi nella …









