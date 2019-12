Associazione ericina consegna targhe di ringraziamento al reparto Chirurgia dell’ospedale di Trapani

Nel pomeriggio di ieri, i componenti dell’associazione socio-culturale “G.o.d. Tre Mari d’Italia, sezione di Erice”, hanno voluto rendere visita all’Unità Operativa di Chirurgia Generale del Distretto Ospedaliero Sant’Antonio Abbate di Trapani, diretta dal dottore Paolo F. Buffa, per ringraziare i medici e il personale sanitario tutto del reparto per il loro pregevole lavoro a sostegno dei pazienti che assistono. “L’Unità di Chirurgia Generale del Sant’Antonio Abbate è un fiore all’occhiello della sanità provinciale – afferma il dottor Pio Lo Giudice, presidente dell’associazione G.o.d. Tre Mari di Erice – e si distingue non solo per la professionalità di medici e paramedici ma anche per l’umanità con la quale trattano i pazienti ivi ricoverati”.

L'associazione socio-culturale, attraverso i suoi









