Tutto pronto per il ritrovo delle Scuderie Ferrari Club a Trapani

È tutto pronto per il ritrovo delle Scuderie Ferrari Club della Sicilia in programma a Trapani il 21 e 22 dicembre.

L’evento è organizzato dalla Scuderia Ferrari Club di Trapani con il patrocinio dei Comuni di Trapani, Erice, Paceco, aziende e partner locali, tra cui diversi marchi prestigiosi del territorio, con l’obiettivo di valorizzare le bellezze artistiche, culturali ed enogastronomiche del trapanese partendo dalla passione per le Ferrari.

Le Rosse diventano uno strumento per scoprire e riscoprire.

“Sabato e domenica il rombo delle Ferrari echeggerà per le strade cittadine.

La Scuderia Ferrari Club Trapani si è fatta promotrice di un ritrovo regionale nel quale si potranno ammirare Ferrari sia storiche sia di recente costruzione.

Modelli come la 308 GTS, 348 TS, 355 Spider 360 Modena, 430, 458 Speciale, fino ad arrivare alla 488 ed alla 612 Scaglietti. Auto che hanno fatto la storia Ferrari tutte insieme per regalarci momenti …









