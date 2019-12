Successo per la recita di Natale del plesso Capuana

Si è tenuta la recita tradizionale del Natale al plesso Capuana di Ranna.

Organizzata dalle insegnati Lidia Accardi, Mariuccia Paladino e Maria Fiorino, la rappresentazione, molto gradita dal numeroso pubblico e dal dirigente dell’Istituto Comprensivo Francesco Marchese, ha avuto come tema la lotta contro la discriminazione.

La trama “provocatoria” riguardava l’ adozione di una bambina di colore da parte di san Giuseppe e della Madonna.

"Siamo riusciti – ci ha detto l'insegnante Accardi – a trattare con delicatezza un tema tanto importante come quello dell'adozione. Ringrazio il preside che ha seguito con attenzione il nostro lavoro, le famiglie e le insegnanti del plesso e i collaboratori Baldo e Leo per la fattiva collaborazione"









