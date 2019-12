Sicilia, la “Sea Watch 3” può tornare in mare a salvare vite nel Mediterraneo

La “Sea Watch 3” può tornare in mare a salvare vite nel Mediterraneo.

“Sea Watch ha vinto l’appello al Tribunale civile di Palermo: la Sea Watch 3 è libera”. È quanto si legge nel profilo Twitter dell’Ong tedesca, sottolineando che “dopo più di cinque mesi bloccati in porto a Licata, in provincia di Agrigento, ci stiamo preparando per tornare in mare. La giustizia trionfa sul (ex) decreto Sicurezza”.

L’imbarcazione era stata sequestrata lo scorso 29 giugno, dopo aver attraccato nel porto di Lampedusa per far sbarcare i 42 naufraghi salvati 17 giorni prima. Il 26 giugno la capitana Carola Rackete disobbedì agli ordini della Guardia di Finanza ed entrò nelle acque territoriali italiane. Nella notte tra il 28 e il 29, a fronte della situazione di stallo imposta dalle istituzioni competenti, attraccò al molo commerciale dell’isola, mandando su tutte …









Leggi la notizia completa