Salemi. Assiste un malato terminale ma ruba il portafogli ad una donna. Condannata una salemitana

Il giudice Chiaramonte del tribunale di Marsala, il 9 dicembre scorso ha condannato una donna, M. R., alla pena di anni 2 e due mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e la refusione dei danni subiti dalla parte civile G. M., difesa dall’avvocato Francesco Salvo di Salemi.

L’imputata, infatti, durante la sua permanenza come assistente di un anziano ricoverato presso l’Hospice Raggio di Sole di Salemi, aveva sottratto, con destrezza, dalla borsa di una giovane donna che svolgeva servizio di volontariato presso la struttura ospedaliera, il suo portafoglio il quale conteneva, fra l’altro, la carta BancoPosta ed un foglietto riportante il codice pin.

L’indomani mattina la donna si recava presso uno sportello bancomat e prelevava l’importo di 600 euro, non riuscendo ad appropriarsi di altro denaro in quanto l’ignara vittima nel frattempo, …









Leggi la notizia completa