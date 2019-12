Omicidio di Nicoletta, oggi a Marsala è prevista la requisitoria del pm

E’ prevista questa mattina davanti al gup di Marsala, Francesco Parrinello, la nuova udienza del processo abbreviato che vede imputato Carmelo Bonetta, reo confesso dell’omicidio di Nicoletta Indelicato, la venticinquenne marsalese uccisa la notte tra il 16 e 17 marzo e il cui corpo è stato ritrovato, dopo la confessione dello stesso Bonetta, in un vigneto di contrada Sant’Onofrio. Dell’omicidio è accusata anche Margareta Buffa, la 30enne è imputata nel processo che si sta svolgendo davanti alla Corte d’Assise di Trapani. Qualche dubbio sulla presenza dell’imputato c’è, visto quanto accaduto nel corso dell’ultima udienza a Trapani, nella quale Bonetta, intervenuto in qualità di teste, ha accusato un malore e per questo finito al Sant’Antonio Abate.

Dopo la prima udienza, con la costituzione di parte civile della famiglia di Nicoletta rappresentata dagli avvocati Giacomo Frazzitta e Piero Marino oggi è prevista la “discussione”: la requisitoria …









