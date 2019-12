Mazara. Richard Powers e Carla Favata per la parata itinerante ed il gran Bal Red Christmas

Sabato 21 dicembre dalle ore 18

MAZARA – Sabato 21 dicembre Mazara del Vallo ospiterà il Gran Bal Red Christmas, organizzato da Carla Favata con la presenza straordinaria di Richard Powers, Dance Master di fama internazionale, docente alla Stanford University, in esclusiva per l’Italia.

Richard Powers sarà a Mazara del Vallo, ospite della Compagnia Internazionale di danza Storica Harmonia Suave e della Dance Works dirette da Carla Favata, da venerdì 20 a domenica 22 dicembre, per tre giornate di stage sulla danza storica la cui eco già da mesi attrae studiosi e amatori che giungeranno a Mazara da ogni parte del mondo e che saranno inaugurate dalla Lectio Magistralis di R. Powers prevista al Teatro Garibaldi venerdì 20 alle 10,30.

‪La presenza di R.Powers non si limita però alle tre giornate internazionali di studio.

Sabato 21 dicembre sono previsti momenti di spettacolo di grande rilievo, inseriti …









