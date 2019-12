Marsala, toglie i figli alla moglie e se li porta in Tunisia. Condannato

Una storia d’amore in frantumi e due figli piccoli dall’altra parte del Canale di Sicilia. Portati via dal padre, un tunisino di 42 anni, Temani Abdelkader, nell’agosto 2015, mentre erano in corso le pratiche di separazione dalla moglie, una marsalese di 37 anni (A.D.G.).

Una storia emblematica di come, talvolta, finiscano alcuni matrimoni tra persone di diversa cultura e religione.

Adesso, Temani Abdelkader è stato condannato, per sottrazione di minori, dal giudice monocratico di Marsala Annalisa Amato ad un anno e due mesi di carcere. Con sospensione della patria potestà.

Quando il nordafricano fuggì in Tunisia portando via i due figli minori, un maschio e una femmina, questi avevano appena cinque e sette anni. A Marsala, Abdelkader lavorava come bracciante in agricoltura e prima di tornare a Tunisi con i figli (approfittò di una giornata in cui gli era concesso di …









