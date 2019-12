Marsala, sabato a San Pietro la presentazione del libro di Michele Pizzo “Tris d’Assi”

È attesa con molta curiosità la pubblicazione del libro “TRIS D’ASSI dello Sport Marsalese” – edizioni “il Vomere” – che traccia le biografie di tre

eccellenze dello sport, come sono da considerare i tre scomparsi concittadini: Giovanni Girgenti (1942-2018), primo pugile siciliano a

partecipare ad una Olimpiade (quella di Tokyo del 1964) e detentore del primato di combattimenti per il titolo italiano fra i professionisti; Benny

“Nitto” Rosolia (1949-2018), pilota automobilistico vincitore di parecchie cronoscalate; e Gaspare Umile (1948-2001), primo calciatore marsalese ad essere impegnato in Serie A (Napoli e Varese).

Intanto si approssima il giorno, sabato 21 dicembre 2019, della presentazione, che si terrà a partire dalle ore 17.30 nel Complesso

Monumentale San Pietro e alla quale hanno aderito con entusiasmo i due club service Rotary di Marsala (Club Lilibeo Isole Egadi e Club Marsala) presieduti rispettivamente dal prof. Enzo Domingo e dal dott. …









