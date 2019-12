Marsala: correre allo Stadio? Impossibile. “Ecco cosa mi è successo”

Giovedì pomeriggio. Giornata ventosa, con il cielo che minaccia pioggia. Per chi come me è appassionato di running, è un bel problema, il vento al lungomare, infatti, oltre ad essere fastidioso, falsa in maniera rilevante le prestazioni.

Quindi, dovendo far un allenamento piuttosto breve, decidevo di correre allo Stadio. Mi informo e leggo che il Municipale, nelle giornate feriali è aperto dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Benissimo.

Mi cambio, metto le scarpette e mi reco in zona stadio. Porta chiusa. Vabbè mi dico, sono le 15.10, saranno un pò in ritardo…comincio a riscaldarmi percorrendo il perimetro esterno dello stadio. 15.30, nulla…comincio allora ad allenarmi per come previsto nel mio programma, rimanendo sempre in zona. Ad un certo punto, escono dalla porta principale dello stadio due donne sulla trentina, con un scooter 50, mi avvicino e provo a capire chi fossero e perchè lo stadio fosse chiuso e, …









Leggi la notizia completa