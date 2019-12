Marsala cardioprotetta, donato un defibrillatore al plesso Digerbato, nel versante nord del territorio

Massimo Piccione, Davide Pizzo, Ezio Sorrentino, Mimmo Giacalone e Giovanna Ferracane. Sono loro, componenti dell’Associazione “Famiglia Giovani Digerbato”, che ieri – in collaborazione con la onlus Live di Trapani – hanno donato un defibrillatore al plesso Digerbato, appartenente all’Ist. Comprensivo M. Nuccio di Marsala.

Presente il sindaco Alberto Di Girolamo, con gli assessori Clara Ruggieri e Agostino Licari, ha fatto gli onori di casa il dirigente Francesco Marchese. Lo stesso, dopo alcuni canti natalizi intonati dagli alunni, ha ringraziato i promotori “per l’importante dono ricevuto, vero e proprio dispositivo salvavita”.

Un plauso all’iniziativa l’hanno pure manifestato don Gianluca Romano, mister Uccio Marino (testimonial del giornata), e il sindaco Di Girolamo, per il quale il plesso “costituirà un ulteriore punto di cardioprotezione che si aggiunge agli altri collocati in varie zone della città, assumendo …









