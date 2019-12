Mafia: dall’agricoltura ai ristoranti. 25,4 miliardi gli affari con il cibo italiano

La mafia fa “affari” nei settori più disparati: dall’agricoltura all’allevamento, dalla distribuzione alimentare ai ristoranti per un business che supera i 24,5 miliardi di euro. Secondo Coldiretti, “la criminalità organizzata in agricoltura opera attraverso furti di attrezzature e mezzi agricoli, racket, abigeato, estorsioni, o con il cosiddetto pizzo sotto forma di imposizione di manodopera o di servizi di trasporto o di guardiania alle aziende agricole, danneggiamento delle colture, aggressioni, usura, macellazioni clandestine, truffe nei confronti dell’Unione europea e caporalato”.

La delinquenza si insinua in vasti comparti dell'agroalimentare e dei guadagni che ne derivano, distruggendo la concorrenza e il libero mercato legale e opprimendo l'imprenditoria onesta. Per il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, "gli ottimi risultati dell'attività di contrasto confermano la necessità di tenere alta la guardia e di stringere …









