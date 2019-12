Le soddisfazioni del Presidente

“Su sanità, beni culturali, rifiuti e dissesto idrogeologico stiamo ottenendo molte soddisfazioni”. Queste affermazioni sono state rese dal Governatore della Sicilia nel corso dell’incontro con la stampa per i tradizionali auguri di Buone Feste. Noi non c’eravamo ma, se ce lo consente, ricambiamo affettuosamente.

Le dichiarazioni presidenziali giungono, non so se ci capite, nel giorno in cui la giunta regionale ha affossato, non conosciamo altra parola per esprimere meglio il concetto, l’aeroporto di Birgi. Tagliare 4 milioni e seicento mila euro ai trasferimenti per il rilancio dello scalo trapanese, significa farlo morire. Abbiamo anche appreso che la politica locale si è attivata per impedire l’“infausto evento”. Sappiamo anche che i deputati regionali marsalesi, Pellegrino e Lo Curto, sono impegnati in prima linea per contrastare la decisione . “Si tratta di tagli lineari tecnici – ci è stato detto …









Leggi la notizia completa