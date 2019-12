La Sigel si affida al fattore campo. A scendere in città è Acqua & Sapone Roma Volley Club

a 13^giornata (4°turno del girone di ritorno) in A2 propone lo scontro per la bassa classifica tra la Sigel Marsala Volley e l’Acqua & Sapone Roma Volley Club, gara che verrà giocata in anticipo, domani pomeriggio con inizio alle ore 17,30 presso il “Fortunato Bellina”. I sette di Marsala contro i nove punti messi assieme da Roma. Entrambe le compagini non navigano di certo in buone acque e provengono da diversi ko in serie, ma sabato sera una tra le squadre potrà festeggiare il ritorno al successo. Le atlete di coach Collavini ritroveranno il parquet rosa di casa per dare fondo a tutte le energie e non che hanno in corpo e cancellare con un colpo di spugna la prestazione spenta del PalaCosta di Ravenna. Per fare ciò agonismo e testa devono andare a braccetto. Evitando che la frenesia prenda il sopravvento …









