Con due distinte ordinanze, il Comando della Polizia Municipale di Marsala ha disposto – per questo periodo festivo – variazioni alla circolazione veicolare in via C. Isgrò, accogliendo la richiesta dell’omonima Associazione presieduta da Guglielmo Anastasi. In particolare domani, domenica 22, la strada resterà chiusa al transito veicolare dalle ore 15 alle ore 21 per consentire lo svolgimento del “Concerto di Natale – Isgrò Christmas 2019”. Da lunedì 23 e fino al prossimo 6 gennaio – il transito veicolare sulla via Isgrò sarà interdetto dalle ore 16 alle ore 20.30, per iniziative e animazioni organizzate dall’Associazione di negozianti. In entrambe le Ordinanze è comunque previsto che – nelle ore di chiusura della via C. Isgrò – sarà consentito l’accesso ai residenti titolari di passi carrai.L’articolo Iniziative in via Isgrò: strada chiusa al traffico veicolare proviene da Itaca Notizie.









Leggi la notizia completa