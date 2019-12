Iacp di Trapani, si lavora al Piano delle pari opportunità

L’Iacp di Trapani nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative ha avviato con le organizzazioni sindacali rappresentative delle pari opportunità un confronto finalizzato all’approvazione del piano triennale delle pari opportunità e delle azioni positive 2020/2022.

Per questa ragione nella giornata di mercoledì scorso, il commissario straordinario dott. Fabrizio Pandolfo e il direttore generale dott. Pietro Savona hanno incontrato le rappresentanti di Cgil, Antonella Granello, e Cisl, Delia Altavilla. All’incontro non ha potuto prendere parte per motivi personali la rappresentante della Uil, Antonella Parisi, che però per iscritto ha voluto attestare la adesione della sua organizzazione sindacale ai percorsi che stanno per svilupparsi all’interno dell’ente.

“Abbiamo ringraziato le dirigenti sindacali per avere accolto il nostro invito così come le stesse hanno messo in rilievo come l’Iacp di Trapani è stato un ente che ha …









