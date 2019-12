I fondi tagliati a Birgi. I consiglieri di Marsala e sindacati contro la Regione

Tutti contro la Regione per il taglio dei 4,6 milioni di euro previsti per l’aeroporto di Trapani Birgi. I consiglieri comunali di Marsala hanno approvato un ordine del giorno, all’unanimità dei presenti, scrivendo al presidente della Regione, Nello Musumeci. Non ci stanno neanche i sindacati, Cgil, Cisl e Uil, che spingono i parlamentari trapanesi a fare qualcosa per evitare quello che potrebbe essere un grande danno per lo scalo.

I CONSIGLIERI DI MARSALA “NON TAGLIATE LE ALI ALL’AEROPORTO”

L’ordine del giorno è stato approvato dai consiglieri Vincenzo Sturiano (presidente), Oreste Alagna, Nicoletta Ferrantelli, Calogero Ferreri, Alfonso Marrone, Guglielmo Ivan Gerardi, Giovanni Sinacori, Mario Rodriquez, Letizia Arcara, Rosanna Genna, Francesca Angileri, Walter Alagna, Daniele Nuccio, Eleonora Milazzo, Arturo Galfano, Michele Gandolfo, Luana Alagna, Linda Licari. Ecco la lettera.

Apprendiamo con profonda preoccupazione la notizia secondo cui al capitolo 474102 del Bilancio Regionale destinato agli “interventi finanziari a favore dell& …









