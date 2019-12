Droga, due uomini bloccati dai carabinieri

Una nuova operazione è stata messa a segno nella serata del 18 dicembre scorso dai carabinieri. Un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alcamo, mentre era impegnato in un servizio di controllo del territorio lungo una delle principali arterie che collegano la città di Alcamo alle zone limitrofe, la SP 47, ha notato in Contrada Gammara, una vettura con a bordo due uomini.

I due militari hanno intimato l’alt al conducente del mezzo che, alla vista della paletta alzata dal carabiniere, anziché accostare, ha accelerato nell’intento di sfuggire al controllo. La pronta reazione dei Carabinieri ha permesso di bloccare la vettura in fuga.

I militari hanno scoperto che il passeggero era in possesso di 10 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere immesse nel mercato degli stupefacenti, per un peso complessivo di 6 grammi. A bordo del veicolo sono stati …









