Controlli della Polizia in tutta la Provincia: chiusi anche due centri scommesse abusivi

In occasione delle festività natalizie, la Polizia di Stato, attraverso le diverse articolazioni e specialità operanti sul territorio della Provincia di Trapani, ha intensificato le attività di controllo del territorio, prevenzione e contrasto ai reati di natura predatoria, di cui, proprio durante questo periodo dell’anno, si registra, statisticamente, un incremento. Il piano messo in campo dalla Polizia di Stato punta, dunque, alla realizzazione di dedicati servizi a tutela dei cittadini ma anche a garanzia degli esercizi commerciali che, come noto, nelle giornate festive, fanno registrare un boom di presenze. Sono stati, pertanto, potenziati i controlli grazie al dispiegamento di un maggior numero di pattuglie, tanto sul territorio del capoluogo quanto, in provincia, nei comuni sedi dei Commissariati di Pubblica Sicurezza.

Significativo l’impiego, da parte dell’U.P.G.S.P., degli equipaggi in motocicletta, i c.d. Nibbio, capaci di operare in …









