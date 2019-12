Concluso il progetto “La musica nel cuore” all’Istituto “Giuseppe Montalto” di Marausa

Sabato 14 dicembre presso l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Montalto” di Marausa, diretto dalla Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile, si è svolto l’evento conclusivo del progetto “La musica nel cuore” facente parte del Piano Triennale delle Arti.

In seno al progetto –volto alla diffusione della pratica musicale- sono stati creati un coro e un’orchestra dell’Istituto per dare agli alunni la preziosa possibilità di progredire nell’apprendimento della pratica dei vari strumenti musicali quali sassofono, chitarra, pianoforte, flauto, percussioni, tromba e corno. Gli alunni hanno eseguito canti tradizionali legati alla cultura siciliana, riscoprendo in tal modo un autentico legame con la terra d’origine .

Molte le figure professionali d’alto livello coinvolte primo fra tutti il M° Nunzio Ortolano, di fama internazionale, che è stato anche il Direttore Artistico dell’intero progetto. Presenti il …









