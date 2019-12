Comunicato dell’Associazione “Cambia Partanna” riguardante finanziamento per ristrutturazione strada privata

Balle di Natale – Fact Checking

Partanna. Ancora una volta assistiamo ad un maldestro tentativo del Sindaco Catania di intestarsi iniziative altrui, facendo finta di non sapere come stanno realmente le cose.

Nel comunicato pubblicato il 18 dicembre, si afferma che la Giunta comunale ha approvato dei progetti e, quindi, ha fatto ottenere al comune di Partanna un finanziamento di “585 mila euro per la ristrutturazione della strada privata “Donzelle, Bagarelle, Torre”.

Tale affermazione contiene una grave inesattezza, ovvero: il finanziamento in questione non è il risultato di un iter amministrativo, non è stato ottenuto dal Comune di Partanna, bensì, ed è sacrosanto dirlo, da un’associazione di agricoltori (L’Associazione Strada Donzelle – Bagarelle – Torre) che ha presentato in tutta autonomia un progetto presso l’Assessorato Regionale all’Agricoltura.

