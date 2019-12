Campobello. Iniziati i cantieri per la realizzazione di un parcheggio pubblico e per il completamento di alcuni marciapiedi

Per 3 mesi daranno lavoro a 27 disoccupati campobellesi.

Sono iniziati il 16 dicembre scorso i cantieri di lavoro avviati dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione e finanziati dalla Regione per un importo complessivo di 176mila euro, nell’ambito del bando istituito dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con decreto n. 9483 del 9 agosto 2018.

Gli interventi, in particolare, riguarderanno la realizzazione di un parcheggio pubblico nella via Umberto I, nell’area retrostante la Chiesa Madre, e le opere di manutenzione e di completamento di alcuni tratti di marciapiede lungo alcune vie comunali (via Ospedale, via CB 32, via Calvario, via Archimede e via Imbriani).

I lavori saranno eseguiti da 27 operai disoccupati selezionati dall’Ufficio di collocamento e distribuiti nei 2 cantieri: 16 sono impegnati nelle opere di realizzazione del parcheggio e 11 in quelle per la riparazione dei marciapiedi. I lavoratori saranno impegnati sino alla fine del …









