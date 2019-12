Calatafimi, questa sera al Teatro Alhambra “Onestamente Disonesti”

Al Teatro Alhambra di Calatafimi Segesta va in scena “Onestamente Disonesti” con Antonio Pandolfo, Marco Manera e Claudia Buffa

Arriva per la prima volta a Calatafimi Segesta l’esilarante spettacolo teatrale comico “Onestamente Disonesti” con Antonio Pandolfo, Marco Manera e la partecipazione di Claudia Buffa. Il 20 dicembre sarà il Teatro Alhambra, uno dei più belli della provincia, ad ospitare la rappresentazione organizzata dall’Associazione Amuni Calatafimi e prodotta da GN Events.

Cosa succede quando due inqualificabili disgraziati decidono, senza saperne nulla, di fare una grande rapina che gli cambierà la vita? Come faranno ad organizzare un colpo di eccezionale levatura, senza conoscere alcuna tecnica (neanche per aprire una lattina di tonno)? Come potranno ingannare un’acuta ed attenta signora, che forse ha intuito il piano?

Tanti i supporti e le trovate sceniche che incuriosiranno il pubblico in un esilarante vortice di problemi da risolvere. Riusciranno i nostri …









