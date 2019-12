Alcamo: in corso di pubblicazione sulla GURS i bandi di concorso pubblico e per la stabilizzazione di 169 precari

Sono in corso di pubblicazione sulla GURS i bandi di concorso pubblico per la copertura di 5 posti di dirigente (2 tecnici, 2 amministrativi, un comandante della Polizia Municipale), 15 posti di categoria giuridica D (6 tecnici, 5 amministrativi, 2 contabili, un avvocato, uno specialista in comunicazione istituzionale) 4 di categoria C (un istruttore tecnico elettronico, 3 geometri), 7 di categoria B (un falegname, 2 muratori, 2 giardinieri e 2 idraulici).

Per le figure di categoria B la precedenza sarà attribuita ai lavoratori ASU del Comune di Alcamo che hanno i requisiti professionali richiesti dal Bando.

E’ altresì in corso di pubblicazione il Bando di Selezione per titoli e per titoli e prova di idoneità per la stabilizzazione di 169 unità di personale precario di categoria “A” e “B” a tempo parziale ed indeterminato, per le seguenti figure: 3 posti di categoria giuridica A “COMMESSO/AUTISTA” (24 ore settimanali) 15 posti di categoria giuridica A & …









