Scappano all’alt dei Carabinieri. Poi i fuggitivi sono stati fermati e avevano a bordo cocaina. I carabinieri di Alcamo hanno bloccato due corrieri della droga.

In totale sono dieci le dosi di cocaina a trovati a bordo dell’auto, e 500 euro in banconote di piccolo taglio. Tutto sequestrato. Uno dei due uomini è stato arrestato, l’altro denunciato. Ecco i dettagli dell’operazione.

Continua l’incessante opera di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta giornalmente dai Carabinieri della Compagnia di Alcamo, volta ad arginare il fenomeno del consumo di droga nel territorio.

Una nuova operazione è stata messa a segno nella serata del 18 dicembre scorso dai militari dell’Arma, quando un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alcamo, impegnato in un servizio di controllo del territorio lungo una delle principali arterie che collegano la città di Alcamo alle zone limitrofe, la SP 47, notava, in Contrada …









