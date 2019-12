Trapani, trasferito in un altro carcere il giovane che ha aggredito quattro agenti

E’ stato trasferito in un altro carcere siciliano il 20enne che ieri ha aggredito quattro poliziotti penitenziari all’interno del carcere “Pietro Cerulli” di Trapani. Il giovane recluso ha lanciato una mela contro un poliziotto, poi ha sferrato un pugno ad un collega intervenuto per calmarlo. Infine, mentre veniva accompagnato in isolamento ha colpito altri due agenti. I feriti sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso del Sant’Antonio Abate.

Il giovane di ventanni di origine nigeriana è in carcere dopo essere stato arrestato a Castelvetrano. Ad ottobre cerco di rubare all’interno di un’autovettura, poi è stato protagonista di una lite davanti alla Lidl di via Caduti di Nassyria e del furto della pistola d’ordinanza di un agente di Polizia Municipale, nel parcheggio antistate il supermarcato Lidl. Ai primi di agosto, il giovane era stato protagonista di un’aggressione nei confronti di …









Leggi la notizia completa