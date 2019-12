Trapani: per Stefania Auci un riconoscimento dal Comune per il suo successo

Venerdì 20 dicembre alle 17,30 nella sala Sodano di Palazzo D’Alì, il comune di Trapani incontra Stefania Auci, autrice del libro I Leoni di Sicilia. Alla scrittrice trapanese, il sindaco Giacomo Tranchida a nome della città consegnerà un riconoscimento per lo straordinario successo del suo best seller.

I Leoni di Sicilia, che approderà sugli schermi della Rai con un fiction ispirata al racconto dei Florio, è il romanzo italiano più venduto del 2019. Il libro vanta traduzioni in diverse parti del mondo.

L’incontro, moderato da Giacomo Pilati, con le letture di Sabina Braschi, è aperto al pubblico.









Leggi la notizia completa