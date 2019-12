ringrazio mangiarno e nembre per questa opportunita che mi hanno pèropspeyttato, una socvieta che ha viglia di salvarsi mi ha fatto ottima omoresione, io faccio le cose se sono covintoper questo sonovì venuto, secondo me è una squadra che ha grabdi maargini di migliotamenti, bisogna lavoirare molto, credi ciecamente in questa squadra e in questa societa, credo che si possa raggiungere l’obiettivo della soceita. si ricomivnia da capo io porto il mio modo di fare calcio si riazzera tutto, pè una squadra che ha garnde valote, molto inesperta, ma la mia motivazione è quello di far crescere

L’articolo Trapani Calcio, Castori: “ proviene da Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









Leggi la notizia completa