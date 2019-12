Sant’Antonio Abate, bambini ricoverati in festa per la visita del Trapani Calcio

Festa stamattina tra gli otto bambini ricoverati al Sant’Antonio Abate nel reparto di Pediatria per la visita dei giocatori del Trapani calcio. Gli atleti si sono intrattenuti con i piccoli pazienti distribuendo doni e gadget della squadra granata regalando un momento di autentica emozione ed entusiasmo soprattutto fra i più grandi. Il reparto di Pediatria guidato da Marcello Palmeri, infatti, al momento ospita ricoverati dai due mesi di vita sino a 16 anni. L’iniziativa nasce dalla collaborazione fra la direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani e la dirigenza sportiva della squadra di calcio, con la precisa finalità di regalare un momento di puro entusiasmo ai bambini che in prossimità del Natale sono ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale.

Soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa ha espresso il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani:









