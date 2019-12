Santa Ninfa. Una notte di capodanno “scoppiettante” al Centro sociale

SANTA NINFA – Il proposito di un nuovo anno non è avere un nuovo anno. È iniziarlo con l’associazione «Il Geko», che presenterà il Capodanno 2020 al Centro sociale. A partire dalla mezzanotte, i protagonisti delle selezioni musicali saranno i deejay Pablo Five e Ciccio on the mix, che coinvolgeranno tutti con i loro dj set. Non mancherà la grinta del vocalist Brizzo voice, che manterrà calda l’atmosfera della serata. Ad immortalare il momento di festa sarà il fotografo Carmelo Certa. Il partner ufficiale del Capodanno 2020 è «Eurorentcar Castelvetrano», che contribuirà alla riuscita della manifestazione.

Per poter partecipare allo spettacolo serale è consigliabile prenotare il privé oppure acquistare la prevendita a soli 10 euro per l'ingresso in pista. È comunque possibile comprare il biglietto al …









