Salemi, questo pomeriggio la presentazione del Libro “Gomito di Sicilia”

Questo pomeriggio, giovedì 19 dicembre alle ore 17.30, nel salone del Castello Normanno Svevo a Salemi, Giacomo Di Girolamo presenta “Gomito di Sicilia”, l’ultima sua fatica letteraria. Per l’Amministrazione comunale saranno presenti il sindaco Domenico Venuti e l’Assessore alle Culture Vito Scalisi.

Leggerà alcuni brani del libro Silvio Spisso, formatosi al Dams di Bologna. Di Girolamo, vincitore del “Premiolino”, il più importante riconoscimento giornalistico in Italia, non ha bisogno di presentazioni, essendo ormai noto al grande pubblico, grazie al successo da alcune sue opere, tra cui la biografia del boss Matteo Messina Denaro “ L’invisibile”; di “Cosa Grigia”, finalista al premio Piersanti Mattarella; e “Contro l’antimafia”. Anche questa volta Di Girolamo ha fatto centro, piazzandosi subito dopo l’uscita tra i libri più venduti e apprezzati dalla critica.& …









