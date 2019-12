Salemi, il vescovo agli amministratori: «coltivare le relazioni»

«Coltivare le relazioni coi cittadini e, laddove necessario, recuperarle nell’obiettivo del servizio per il quale siete chiamati». Così il Vescovo monsignor Domenico Mogavero si è rivolto agli amministratori locali nell’incontro in vista del Natale che si è tenuto presso la parrocchia Maria Ss. della Confusione di Salemi. Come di consueto il Vescovo – sia per Natale che per Pasqua – trascorre una mattinata di riflessione insieme agli amministratori locali (sindaci, assessori, consiglieri comunali), condividendo con loro passi del Vangelo e ascoltando dagli stessi amministratori le esperienze vissute nelle proprie realtà. Il Vescovo ha ribadito agli amministratori (venti i partecipanti tra sindaci, assessori e consiglieri) che «questi incontri rappresentano l’occasione per ritrovarci e confrontarci insieme con più tempo rispetto alle diverse opportunità istituzionali che ci vengono date durante l’anno». Monsignor Mogavero, durante l’incontro, …









