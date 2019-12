“Salemi a Natale”, torna il presepe vivente e itinerante nel Borgo

Torna il presepe vivente itinerante nel borgo di Salemi. ‘La Capanna del Re’, iniziativa curata dall’oratorio Don Bosco di Salemi, è inserita nel cartellone ‘Salemi a Natale’, ciclo di eventi natalizi che si protrarranno fino al 5 gennaio. Scenario del presepe vivente, che verrà inaugurato il 26 dicembre, alle 17, le caratteristiche strade del centro storico di Salemi: via Bastione e via Fontanieri. I visitatori potranno inoltre degustare i dolci tradizionali natalizi, grazie all’associazione Pusillesi. L’appuntamento con i personaggi del presepe si replicherà sabato 28 e domenica 29 dicembre, e ancora il 4 e il 5 gennaio. Nell’ambito del presepe vivente il 28 e 29 dicembre è previsto anche l’evento ‘Natale, storia e inclusione – Bottega dello scalpellino’, a cura di Spazio Libero Onlus, dalle 18 alle 21 in via Bastione e in via Fontanieri.

Il cartellone 'Salemi a Natale' è stato messo a punto dall'assessorato al Turismo del Comune di Salemi, guidato dal sindaco Domenico Venuti, …









