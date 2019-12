Polo Tecnologico di Castelvetrano: lo acquisterà la “Trapani Sud”

La quarta asta presso il Tribunale di Sciacca per la vendita del Polo tecnologico di Castelvetrano è andata deserta. Mercoledì, alle ore 12, si chiudeva il termine per la presentazione delle offerte di acquisto nella vendita del bene e nessuna proposta di acquisto è pervenuta al curatore fallimentare dell’Ato Tp2 Belice Ambiente Spa. Calato il sipario così su questi lunghi mesi durante i quali l’immobile di contrada Airone di Castelvetrano è stato – invano – messo all’asta, si spiana la strada verso l’acquisto diretto da parte della Srr “Trapani Sud”.

È di martedì, infatti, la presa d’atto da parte della Giunta regionale del Piano del Ministero dell’ambiente che il Dipartimento regionale per i rifiuti ha rimodulato nelle somme. Per il Polo tecnologico sono stanziati 6 milioni di euro nell’ambito del Patto per il …









