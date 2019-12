Mazara, teatro e musica tra gli eventi natalizi di domani

Doppio appuntamento con il teatro e la musica, venerdì 20 dicembre: alle ore 21 al teatro Garibaldi andrà in scena la toccante rappresentazione che tratta il tema dei diritti violati dell’infanzia “La Bambinanza” di Alessandro Ienzi con Patrick Andrade Mendes, Giuseppe Di Raffaele e Lorenzo Randazzo. La rappresentazione teatrale è già presentata presso l’IIC di Bruxelles,a cura dell’Intergruppo per la tutela dell’infanzia del Parlamento UE, nel trentesimo anniversario della firma della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Per la musica appuntamento alle ore 21,30 al cine teatro Rivoli con “Christmas in jazz “ e le esibizioni di Corinne Ragona e Sade Mangiaracina (con Riccardo Russo, Giuseppe Russo, Federica Lamberti e Angela Giattino).

Per il Villaggio di Babbo Natale al Civic Center dalle ore 17 di domani in programma animazioni a cura degli Scout della Cattedrale e dalle 20,30 …









Leggi la notizia completa