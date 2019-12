Marsala, consiglio comunale stanco. Si parla di Casa di Riposo e aeroporto

Saranno le imminenti feste natalizie o la campagna elettorale che irrompe ma il consiglio comunale fa fatica, e in verità questo da sempre, a dare il buon esempio.

Sedute che iniziano oltre l’ora di fissazione, quando finisce bene.

Numero legale che non si raggiunge, si slitta di un’altra ora.

Tutto secondo copione, quello di una cattiva gestione delle istituzioni.

C’è chi dovrebbe sapere che non ci si pregia solo nel dire “sono consigliere della quinta città della Sicilia”, bisogna poi sapere rispettare ruolo, tempo, modo di esercizio di queste funzioni. A Marsala, semmai, arriverebbero delle sonore bocciature.

Il consiglio comunale di Marsala, troppo spesso, ha dato una visione plastica di quella che la buona politica non dovrebbe essere, agli annunci se non segue la pratica si rischia di parlare per contenitori vuoti.

Il 16 di dicembre al primo appello erano …









