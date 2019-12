Da Salemi a Marsala 2020, Venuti a tutto campo. “Il Pd torni ad ascoltare i territori”

Il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, uno dei padri fondatori del PD in provincia di Trapani, partito che lui sente “suo” fin nelle viscere, ha detto “qualcosa di sinistra”, qualcosa che, a dire il vero, forse mancava da tempo. Parole ritenute oramai demodè, come coralità, insieme, popolo e popolare, si sono miracolosamente materializzate nell’intervista facendo rivivere un tempo andato, un passato fatto di attenzione per le esigenze della gente. La frase “A me piacerebbe che il PD fosse ricco di gente che fa politica e non che parla di politica” sancisce l’emblema delle colpe di un partito ma anche la speranza che non tutto sia perduto.

Lei ha partecipato recentemente, a Palermo, all’incontro con il ministro Giuseppe Provenzano ed ha auspicato “un rilancio sistemico del Territorio della provincia di Trapani”. Vuol spiegarci come, secondo …









Leggi la notizia completa