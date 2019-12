Castelvetrano, tagliate le gomme dell’auto all’ex comandante dei Vigili Urbani

Atto intimidatorio a Castelvetrano per l’ex comandante della Polizia Municipale Vincenzo Bucca. Venerdì scorso, finito il servizio, Bucca stava per salire in macchina quando si è accorto che una gomma era stata tagliata.

Visto che era tardi si è fatto accompgnare a casa da un collega, ma la sorpresa l’ha avuta all’indomani mattina, quando tornato per sistemare la ruota ha trovato un altro pneumatico tagliato. Sono tre gli attti intimidatori subiti da Bucca. Il funzionario della polizia municipale ha deunciato l’accaduto alla polizia.











