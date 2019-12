Casa di Riposo, si allontana la soluzione e ai lavoratori saltano i nervi. In Consiglio comunale sfiorata la rissa

Manca il numero legale nella seduta del Consiglio comunale e scoppia una bufera.

Non tanto per la mancata trattazione dei punti all’ordine del giorno, quanto per il mancato e previsto incontro tra le istituzioni e i lavoratori della Casa di Riposo Giovanni XXIII. La situazione dell’Ipab sta scivolando verso soluzioni drammatiche per i lavoratori ,alcuni dei quali non percepiscono da anni lo stipendio e non si intravedono soluzioni. Per meglio dire, si era ventilata una ipotesi che si andava concretizzando, ma la mancanza del numero legale e l’assenza in un primo momento dell’amministrazione comunale, ha fatto degenerare in urla e spintoni la disperazione dei lavoratori.

Cerchiamo di capire come si è arrivati vicino ad una soluzione. Un tavolo convocato in Prefettura dove avevano partecipato i soggetti interessati, aveva deciso di dare incarico all’ufficio Servizi sociali del comune di Marsala, di …









