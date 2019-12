Campobello. Imprenditori donano pensilina per la fermata degli autobus

È Stata progettata dall’arch. Maurizio Agola e donata dalle imprese “TRE PIÚ- Costruzioni in legno e “Oddo Paolo”. Il ringraziamento del sindaco.

Una pensilina per la fermata degli autobus, fruibile da tutti i ragazzi che ogni mattina devono attendere il mezzo per raggiungere gli istituti scolastici fuori sede è stata donata dalle imprese “TRE PIÚ- Costruzioni in legno e “Oddo Paolo” al Comune di Campobello e collocata all’interno della villa comunale.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione ha infatti concesso alle due imprese uno dei 5 spazi destinati a fermata dell’autobus in cambio della cura e della manutenzione della pensilina per i prossimi 5 anni.

La pensilina, progettata dall’ARCHINAMSTUDIO dell’architetto Maurizio Agola, è stata realizzata totalmente in legno e dotata di luci a led e presa di ricarica WIFI.

