A Trapani il “Premio Saturno-Trapani che Produce”

Con 16 anni di storia alle spalle il "Premio Saturno – Trapani che Produce" è ormai una realtà consolidata nel panorama degli eventi socio-culturali di Sicilia. Forte di un format che ha saputo rinnovarsi negli anni, l'epica statuetta saturnea è stata assegnata a personalità assolute del nostro territorio operanti nei settori più disparati. Nel tempo hanno ricevuto il premio: il giudice Ayala, il questore Germanà, gli atleti pluricampioni del mondo di windsurf Paco Wirz e Laura Linares e aziende come la Tonno Castiglione o le Cantine Pellegrino, giusto per citarne solo alcuni. Istituito dall'associazione omonima Onlus e dall'Emittente TELESUD, il Premio Saturno è stato sviluppato in collaborazione con la Camera di Commercio di Trapani, che all'iniziativa riconosce il merito di essere nobile vetrina e giusto premio per quelle eccellenze che al nostro territorio danno lustro e prospettive.









